Экспортеры выберут календарь выставок по программе поддержки экспорта "Сделано в Москве"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Столичные компании выберут календарь выставок на 2020 год по программе поддержки экспорта "Сделано в Москве" с помощью онлайн-голосования. Об этом сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"Производители смогут выбрать мероприятия, посвященные инжинирингу и дизайну, кино и мультипликации, IT-технологиям, машиностроению и многому другому. Столичные компании выберут календарь выставок на 2020 год по программе поддержки экспорта "Сделано в Москве". Голосование открыто на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ). Оно продлится до 23 сентября", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, приведенным в сообщении, респонденты смогут выбрать 17 крупных отраслевых событий более чем из 40 вариантов. География выставок, вынесенных на голосование, охватывает 20 стран, в том числе Францию, Германию, США, Индию и Китай.

На голосование будут представлены выставки, посвященные инжинирингу и дизайну, кино и мультипликации, IT и машиностроению, пищевой промышленности, ювелирному делу, производству одежды, мебели, компьютеров, электроники и электрооборудования. Каждый участник может выбрать только один вариант, а также предложить свой.

В настоящее время по программе "Сделано в Москве" более 600 столичных компаний принимают участие в 31 международной выставке, где проведено порядка 11 тыс. деловых встреч с байерами и инвесторами.

Городская программа поддержки экспорта "Сделано в Москве" помогает производителям продвигать свои товары на внешних рынках. Ее запустили в 2016 году. Экспортерам компенсируют до 100% затрат на участие в крупнейших мировых отраслевых выставках, оказывают маркетинговое сопровождение, помогают с организацией деловых встреч с потенциальными зарубежными партнерами и инвесторами.