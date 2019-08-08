Национальную свадьбу сыграют в Сокольниках на фестивале "День Индии"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Гости и жители столицы станут гостями индийской традиционной свадьбы на фестивале "День Индии" в парке "Сокольники". Мероприятие будет проходить с 9 по 11 августа, сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"В парке "Сокольники" с 9 по 11 августа пройдет фестиваль, посвященный одному из самых главных праздников Индии - Дню независимости. На эстрадной площадке "Веранда танцев" можно стать гостем индийской традиционной свадьбы. Церемонии с соблюдением всех традиций будут проводить в течение трех дней. За это время узами брака себя свяжут 12 пар - ежедневно планируют играть по четыре свадьбы. Все обряды проведут священнослужители - пуджари, приехавшие из Индии. Чтобы стать гостем на индийской свадьбе, нужно зарегистрироваться на сайте фестиваля", - говорится в сообщении.

На фестивальной площади также будут проводить модные показы индийской одежды. Модели будут демонстрировать традиционные и современные виды сари и пенджаба. Во время модных показов пройдут танцевальные флешмобы под легендарный хит из фильма "Танцор диско". На этой же площади три дня подряд будут показывать шоу бродячих барабанщиков.

По вечерам на этой же площадке станут устраивать танцы под мелодии из болливудских фильмов и современную индийскую популярную музыку. Потанцевать можно с 20:00 до 22:00. В саду астрономов пройдут кулинарные мастер-классы по приготовлению индийских блюд. Гостям парка также предложат попробовать лучшие сорта чая из Индии. Кроме того, в саду астрономов ежедневно планируют проводить бесплатные уроки йоги в гамаках. Там же пройдут мастер-классы по индийскому массажу. Также гости смогут познакомиться с традиционной росписью хной по телу.

"Важно не пропустить и одно из самых ярких представлений фестиваля, которое устроят в честь праздника Ратха-ятра (праздник колесниц) 10 августа. С 14:00 до 17:00 в парке пройдет шествие с выездом колесницы богов. Это повозка с круглым красным куполом, наполненная цветами и фруктами. Считается, что именно на таком виде транспорта путешествуют боги по земле и одаривают людей. Выезд колесницы по Лучевому просеку и аллее Большого Круга будут сопровождать танцоры в национальных костюмах и музыканты. Фрукты и цветы подарят всем, кто повстречается на пути", - отметили в сообщении.

Ежегодный фестиваль "День Индии" пройдет в парке "Сокольники" в шестой раз. Он приурочен ко Дню независимости Индии. Его отмечают 15 августа. В этот день в 1947 году вступил в действие акт, провозглашающий независимость Индии от Британской империи.