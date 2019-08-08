Фасады более 100 московских домов начали ремонтировать по новой технологии

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Новый метод ремонта фасадов жилых домов начали применять для восстановления стен панельных многоэтажек 1960-х годов постройки, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"С этого года специалистами комплекса городского хозяйства Москвы стал широко применяться новый подход к капитальному ремонту фасадов панельных домов, облицованных мелкоразмерной плиткой, восстановление которой невозможно. Фасады более 100 домов уже начали ремонтировать с использованием новой технологии - методом оштукатуривания полимерцементными составами", - цитирует портал заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Применение новых технологий позволит улучшить облик домов, восстановить целостное надежное фасадное покрытие, защищающее от влаги и холода, а также продлить срок эксплуатации жилых домов.

Всего в 2019 году в рамках капитального ремонта в столице запланирован ремонт более тысячи фасадов, 10% из них будут отремонтированы с применением новых технологий.