Музей Победы в Москве 18 августа расскажет о подвигах фронтовых собак

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Музей Победы 18 августа организует День фронтовой собаки, в этот день гостям праздникам расскажут о подвигах служебных собак в годы Великой Отечественной войны, а также покажут собак ведущих кинологических служб страны. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

"18 августа на открытой площадке Музея Победы пройдет День фронтовой собаки. Праздник, учрежденный по инициативе музея, проводится уже третий год. Он посвящен подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны. Вход на мероприятие будет бесплатным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что акция начнется с возложения цветов к памятнику фронтовой собаке. Затем посетителей ждут бесплатные экскурсии с элементами исторической реконструкции эпизодов Великой Отечественной войны.

Экскурсоводы расскажут о том, как возникли и развивались в стране первые школы военного и спортивного собаководства, чему в них обучали собак. "В антураже экспозиции вооружения, военной техники и инженерных сооружений кинологи и их четвероногие друзья воспроизведут боевые эпизоды времен войны. Зрителям покажут работу собак различных "профессий" - истребителей танков, связистов, санитаров, разведчиков, минеров, спасателей", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, гости праздника увидят и собак кинологических служб Росгвардии, МВД, ДОСААФ, Методико-кинологического центра "Красная звезда", Российского союза спасателей и других учреждений. На специальных мастер-классах гостям мероприятия расскажут, как научиться понимать своего питомца, как за ним ухаживать, как собаки могут помочь детям научиться читать и хорошо говорить. Также для посетителей будут действовать полевые кухни, тематические фотозоны, где можно сделать фото с собаками.