Ликсутов сообщил, что легальных таксистов в Москве за 10 лет стало в шесть раз больше

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Получивших разрешение на работу в такси водителей в Москве за 10 лет стало в шесть раз больше. Об этом в четверг в рамках Международного Евразийского форума "Такси - 2019" сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"10 лет назад московское такси находилось в плаченом состоянии. Работало всего 7,5 тыс. легальных водителей. Сегодня на рынке таксомоторных услуг - более чем 50 тыс. водителей, которые получили разрешение на деятельность. Рост почти в шесть раз. При этом столичными такси в сутки пользуются почти 900 тыс. пассажиров в день", - сказал Ликсутов.

По его словам, таксомоторные перевозки - один из самых востребованных секторов малого бизнеса в столице. Средний чек на поездку сегодня составляет 473 рубля, и продолжает ежегодно снижаться. При этом увеличивается средняя дальность поездки.

Международный Евразийский форум "Такси - 2019" (МЕФТ-2019) проходит 8-9 августа в конгресс-парке Radisson Collection Hotel Moscow. В деловой программе МЕФТ-2019 будут подняты вопросы регулирования таксомоторного рынка на всех уровнях. Двухдневная деловая программа соберет представителей органов федеральной и региональной власти, крупнейших агрегаторов, руководителей компаний таксомоторной и смежных отраслей, представителей иностранных и отечественных разработчиков инновационных решений для сферы таксомоторных перевозок.

На выставке в рамках форума будут представлены новейшие образцы специализированных автомобилей для такси, включая все типы беспилотных машин, проходящих тестирование в России.