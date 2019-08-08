Число ДТП с участием такси в Москве увеличилось на 15% из-за переработок водителей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Количество ДТП с участием автомобилей такси в Москве в 2019 году увеличилось на 15% из-за отсутствия контроля за режимом сна и отдыха водителей. Об этом сообщил в четверг на Международном Евразийском форуме "Такси - 2019" заммэра столицы Максим Ликсутов.

"К сожалению, в Москве количество ДТП с водителями такси увеличилось на 15% в 2019 году относительно прошлого года. Это связано с необходимостью переработки водителей. С одной стороны, ответственность за это лежит на агрегаторе <...> Мы выступили с рядом предложений, направив их и в Госдуму, и в Минтранс, которые связаны с ужесточением требований в области безопасности дорожного движения <...> Одно из наших предложений было: если агрегатор регулирует стоимость поездки, то он должен гарантировать водителю определенный уровень дохода, который он должен получить в любом случае", - сказал Ликсутов.

В мае глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев сообщил, что законопроект о госрегулировании работы такси дополнят поправками о запрете эксплуатации автомобилей старше семи лет и о максимальной месячной норме рабочих часов для водителя, после выработки которой он не сможет брать заказы. Ликсутов ранее сообщил, что власти Москвы планируют контролировать соблюдение режима сна и отдыха таксистов через единую IT-платформу, чтобы исключить переработки и возможное возникновение ДТП из-за недосыпа водителей.

Международный Евразийский форум "Такси - 2019" проходит 8-9 августа в конгресс-парке Radisson Collection Hotel Moscow в Москве. В деловой программе будут подняты вопросы регулирования таксомоторного рынка на всех уровнях. В ней примут участие представители органов власти, крупнейших агрегаторов, руководители компаний таксомоторной и смежных отраслей, представители иностранных и отечественных разработчиков инновационных решений для сферы таксомоторных перевозок. На выставке в рамках форума будут представлены новейшие образцы специализированных автомобилей для такси, включая все типы беспилотных машин, проходящих тестирование в России.