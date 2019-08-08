В Москве начали выявлять мошенников, работающих под чужими аккаунтами такси

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы начал использовать алгоритм, позволяющий выявлять автомобили такси, передвигающиеся под чужими аккаунтами водителей. Данные о мошенниках будут направляться агрегаторам с рекомендацией отстранить их от перевозки пассажиров, сообщил ТАСС в четверг глава учреждения Вадим Юрьев.

"Мы заметили участившиеся случаи мошенничества в сфере такси. Распространяется ситуация, когда несколько автомобилей такси работают под одним аккаунтом, не все из этих автомобилей имеют лицензию или могли быть заблокированы за нарушения - это небезопасно. Пассажир должен знать данные о водителе, который его везет, и имеет ли он все необходимые документы для осуществления таксомоторной деятельности. С помощью умных технологий мы начали работы по отслеживанию подобных нарушителей", - сказал Юрьев в кулуарах Международного Евразийского форума "Такси - 2019".

По его словам, сегодня Интеллектуальная транспортная система (ИТС) столицы, которая анализирует данные о телематических передвижениях транспортных средств, работу светофоров, детекторов транспорта, камер телеобзора и дорожных табло, также получает от агрегаторов такси данные о государственных регистрационных знаках автомобилей и их местоположении.

Анализируя данные с камер фото-видеофиксации, система вычислит аномальные передвижения водителей, например, если машина оказалась одновременно в нескольких разных концах города. Это, по словам Юрьева, является признаком того, что под одним аккаунтом такси одновременно работает несколько автомобилей.

На основе этих данных будет формироваться отчет, который предоставят агрегаторам такси с рекомендациями по блокировке аккаунтов. Первая выгрузка такого отчета запланирована на ближайшее время.

Ранее в рамках форума заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что получивших разрешение на работу в такси водителей в Москве за 10 лет стало в шесть раз больше. Сегодня на рынке таксомоторных услуг задействовано более чем 50 тыс. водителей. Столичными такси в сутки пользуются около 900 тыс. пассажиров.