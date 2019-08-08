Соревнования по sup-серфингу пройдут в День города на Москве-реке

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Соревнования для любителей серфинга с веслом (sup-серфинга) состоятся в рамках празднования Дня города в Москве 7 и 8 сентября. Об этом сообщила в четверг в пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Отмечаем 872-й День рождения Москвы грандиозным спортивным праздником. 7 и 8 сентября на Водоотводном канале Москвы-реки пройдет sup-регата: серия массовых заплывов для всех любителей sup-серфинга. К участию приглашаются все желающие. Спортсмены младше 18 лет могут участвовать в регате только в присутствии и с согласия родителей", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, в рамках праздника состоится два массовых заплыва: ознакомительно-тренировочный 7 сентября в 12:00 и заплыв-соревнование 8 сентября, в 12:00 мск. Участие в sup-регате бесплатное.

"Флотилия стартует с площадки на Озерковской набережной, пройдет вдоль Садовнической и Болотной набережных, доплывет до памятника "В ознаменование 300-летия российского флота" работы Зураба Церетели (памятник Петру I), развернется и завершит свое путешествие в точке старта. Пройденный маршрут составит 12 км. Предполагается, что в соревновании примут участие порядка 300 человек", - отмечается в сообщении.