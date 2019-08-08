В Москве завершили проходку сразу двух перегонных тоннелей метро

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Строители завершили проходку одновременно двух тоннелей на Большой кольцевой линии Московского метро - между станциями "Карамышевская" и "Улица Народного Ополчения", а также станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект", сообщил в четверг журналистам мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строящейся станции "Улица Нарoдного Ополчения".

"Сегодня одновременно заканчиваем проходку двумя щитами на "Мичуринском проспекте" и "Улице Народного Ополчения". Казалось бы, событие небольшое, но на самом деле редкое для метрополитена в силу того, что два щита одновременно, это произошло впервые в современной истории московского метростроения", - сказал Собянин.

Он отметил, что городские власти уделяют большое внимание строительству Большой кольцевой линии, в том числе потому, что она улучшает транспортную ситуацию в городе, создавая связки между разными районами столицы. "Самое главное - она в целом изменяет пассажиропотоки метрополитена, делает их более распределенными, снимает нагрузку с головных участков метро по всей Москве", - добавил градоначальник.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, на сегодняшний день идут работы по сооружению всех участков БКЛ. Проходку тоннелей ведут 14 тоннелепроходческих комплексов, уже пройдено более 60% тоннелей.

Строительство западного участка БКЛ метро от станции "Хорошевская" до станции "Можайская" началось в 2018 году. Oн также будет включать в себя станции "Улица Нарoдного Ополчения", "Карамышевская" и "Мневники". Стрoительство участка "Хорошевская" - "Карамышевская" планируют завершить в 2020 году, "Карамышевская" - "Мoжайская" - в 2021 году.

Перегонный тоннель между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект" строится в составе юго-западного участка БКЛ "Аминьевское шоссе - Проспект Вернадского" общей протяженностью 4,6 км. Прокладка левого перегонного тоннеля между этими станциями выполнена на 93%, окончание проходки намечено на 17 августа 2019 года. Завершить же строительство участка планируется в 2021 году.