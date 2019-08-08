МЧС предупреждает о ливне и сильном ветре в Москве

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Ливень и шквалистый ветер ожидаются в четверг вечером в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Согласно прогнозу синоптиков Росгидромета, с 21:00 мск четверга, ночью и до 18:00 мск пятницы ожидаются ливень и шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с", - отметили в ГУ МЧС.

Спасатели советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций, на дорогах соблюдать скоростной режим и дистанцию.