Посетители Музеона сваляют брошь "Муми-тролль" на Международном дне книголюба в Москве

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Парк искусств "Музеон" отпразднует Международный день книголюба 9 августа. В честь 105-летия со дня рождения финской писательницы Туве Янссон гостям предложат свалять из шерсти брошь "Муми-тролль" и поиграть в "Сказки Муми-зонтика", сообщила в четверг пресс-служба ЦПКиО имени Горького.

"Девятого августа в "Месте книги" с 17:00 до 21:00 в честь 105-летия со дня рождения финской писательницы Туве Янссон, "мамы" муми-троллей, библиотеки юга Москвы проведут мастер-классы, игры, лекцию и занятия по сторителлингу. С 19:00 до 20:00 [пройдет] мастер-класс по валянию "Брошь Муми-тролль". Участники освоят технику сухого валяния из шерсти, создав милого и романтичного Муми-тролля в виде броши-брелока"- говорится в сообщении.

Гости праздника узнают, что послужило отправной точкой для создания муми-вселенной, познакомятся с философией муми-троллей, посетят мастер-класс по созданию миниатюрного зонтика для фрекен Снорк и смастерят объемную книжку-раскладушку "Утро в Муми-Доле". Также посетители мероприятия смогут придумать свою историю муми-троллей. На площадке "Место книги" пройдут встречи с издателями и писателями, будет организовано пространство для чтения. До конца лета здесь будет работать летняя читальня библиотеки им. Н. А. Некрасова.