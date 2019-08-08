Поезда на Ярославском направлении следуют в Подмосковье с увеличенными интервалами

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Электрички на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) в четверг следуют с увеличенными интервалами по техническим причинам. Об этом сообщила Центральная пригородная пассажирская компания в аккаунте в Twitter.

"Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Московской железной дороги, задержки пригородных поездов, выполняющих рейсы в сторону области, начались из-за незапланированной остановки одной из электричек.