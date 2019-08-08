Движение поездов на Ярославском направлении МЖД в сторону области восстановлено

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Движение электропоездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД), нарушенное из-за вынужденной остановки поезда, восстановлено. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЖД.

"Локомотивная бригада возобновила движение остановившегося ранее по техническим причинам на перегоне Лосиноостровская - Мытищи пригородного поезда. Поезда на участке следуют по всем путям со всеми предусмотренными расписанием остановками", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что благодаря оперативной организации движения поездов по соседнему пути с задержкой до полутора часов следуют только четыре пригородных поезда. "Остальные поезда следуют по расписанию либо с незначительно увеличенным интервалом, в среднем до десяти минут. МЖД принимает меры по вводу их в график", - отметил сотрудник пресс-службы.

Вечером 8 августа по техническим причинам на перегоне Лосиноостровская - Мытищи остановился пригородный поезд Москва - Сергиев Посад. На период незапланированной остановки состава железнодорожники организовали движение поездов по направлению из Москвы по соседнему пути. Поезда проходили промежуточные платформы на участке без остановки. Однако временная схема позволила минимизировать количество задержанных поездов и обеспечить перевозку пассажиров.

Пассажиры остановившихся электричек, которые захотели покинуть составы, были высажены через кабины локомотивных бригад в соответствии с требованиями безопасности. МЖД выясняет причину, которая привела к незапланированной остановке поезда.