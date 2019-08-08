Гидрометцентр дополнительно обратил внимание на предупреждения о непогоде в Москве

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Гидрометцентр дополнительно обращает внимание москвичей и гостей столицы на вышедшие ранее предупреждения о непогоде, так как ожидаются грозы и штормовой ветер. Об этом сообщил ТАСС в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за прогнозируемых грозы и сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности.

"[В ближайшее время] в Москве начнется дождь, причем осадки будут интенсивные, около половины месячной нормы осадков, мы предполагаем, выпадет. Одновременно с осадками ближе к утру будет усиливаться ветер. Ветер будет в диапазоне 20-25 метров в секунду", - сказал он.

Вильфанд отметил, что "при таком ветре могут вырываться с корнем молодые деревья". На севере Москвы, как ожидается, будет больше осадков, а на юге - сильнее ветер, добавил он.

"Поэтому то предупреждение, которое выпустили власти, должно восприниматься вполне серьезно", - сказал научный руководитель Гидрометцентра России.