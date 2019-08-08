Выставка современного израильского искусства открывается в Москве в центре ЗИЛ

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Работы современных израильских художников впервые покажут на выставке "Калейдоскоп жизни", которая откроется в пятницу в Культурном центре ЗИЛ в Москве, рассказала ТАСС руководитель Межпарламентского бюро международных культурных и экономических связей (отделение в Израиле) Василиса-Батия Баженова.

"В экспозицию входят работы, выполненные в разных стилях и из разных материалов. Мы хотели показать разнообразие того, что сейчас модно в Израиле. Участники выставки - это активно продающиеся и выставляющиеся художники и скульпторы. Наша задача была привезти живое искусство, которое пользуется спросом", - сказала Баженова.

Экспозиция насчитывает 70 живописных полотен и 38 скульптур, выполненных пятьюдесятью тремя израильскими художниками, прежде не выставлявшимися в России. "Принципиальным был и тот момент, что эти авторы - не выходцы из России или другого постсоветского пространства. Их творчество основано на других школах, и это тоже ново, в России выставляются чаще всего израильские художники, которые имеют какую-то связь с Россией, но нам было интересно привезти именно тех авторов, которые не имеют здесь корней, не работали ранее с Россией", - отметила она.

Монтажом выставки также занималась израильская сторона. По словам Баженовой, такую композицию по сочетанию скульптур и картин в одном пространстве можно было бы увидеть в Тель-Авиве, "где-нибудь в Северном порту". "Это как кусочек современного Израиля, привезенный в Москву, кусочек израильской культуры, очень живой и солнечный", - поделилась она.

На выставке можно будет увидеть картины Тами Гутмана, работающего с пастелью; скульптуры королей, президентов и Папы Римского авторства Шмуэля Бен Ами, работ Су Элы, использующей переплетение металлических нитей, покрытых слоем глины, литье из бронзы и полиэстер. Офра Кауфман представит живопись в стиле романтического импрессионизма, а Яэль Шавит - фигуративный модерн. Среди экспонатов также представят известную работу израильского художника и скульптора Менаше Кадишмана, изображавшего овец.

Картина-гость

"Портрет овцы" - это картина-гость. Овцы Менаше Кадишмана настолько узнаваемы всеми, что она будет присутствовать на выставке как символ израильской живописи и как проводник из одной, знакомой и привычной части израильского творчества, в другую, новую и неизвестную", - рассказала Баженова.

На выставке также будет представлена бронзовая скульптура президента РФ Владимира Путина, выполненная Шмуэлем Бен Ами. По словам автора, образ президента для него - это "образ современной России", в дальнейшем художник хотел бы преподнести свою работу в дар Путину.

Выставка будет доступна для посетителей до 29 августа в пространстве Культурного центра ЗИЛ. Вход свободный.