В Москве в Музее Победы откроют светозвуковую инсталляцию "Дальневосточный финал"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Музей Победы представит в пятницу новую светозвуковую инсталляцию "Дальневосточный финал", созданную с помощью 3D-технологий. Событие приурочено к началу боевых действий Красной армии против Японии на Дальнем Востоке, сообщил ТАСС заместитель директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Эльдар Янибеков.

"Десятиминутный фильм посвящен событиям на Дальнем Востоке и охватывает период с 1937 года по 1945 год. Рассказ о ходе военных действий ведется от лица советского военачальника, доктора военных и исторических наук, генерала армии Махмута Гареева, который в августе 1945 года был участником советско-японской войны", - сказал он.

Сюжет инсталляции охватывает основные этапы советско-японской войны. Она была создана с помощью технологий 3D-mapping, которые ранее уже использовались музеем для создания видеопроекции "Дорога к Победе". По мнению Янибекова, такие инновации помогают музеям охватить большее количество посетителей, а также привлечь молодежь.

"Технология позволяет объединить мультимедийную платформу и статичные элементы оформления здания. Проекцию вписывают в интерьер, используя рельеф стен и потолка. Это позволяет добиться интересного визуального эффекта, в чем-то даже похожего на театральную постановку. Данная технология помогает эмоциональному восприятию информации", - рассказал он.

Коллекцию японской военной техники середины ХХ века можно будет увидеть на открытой площадке боевой техники. Предметы экспозиции были обнаружены во время поисковых экспедиций на островах Шумшу и Парамушир, относящихся к Курильскому архипелагу, где в августе 1945 года проходили сражения Советско-японской войны. Всего на площадке представлено тринадцать единиц японской техники и вооружения.

Янибеков также не исключил вероятности дальнейшего использования технологий 3D-mapping в Музее Победы. "Возможно, новые светозвуковые инсталляции появятся как в Зале Славы, так и на новой экспозиции "Подвиг Народа", над которой мы сейчас работаем, и представим ее к 75-летию Победы, которое мы с вами отметим в следующем, 2020 году", - поделился он планами.

О музее

Музей Победы - один из ведущих военно-исторических музеев мира, общероссийский научно-исторический и организационно-методический центр по тематике Второй мировой и Великой Отечественной войн. Основная экспозиция размещена на площади свыше 3 тыс. квадратных метров и содержит более 6 тыс. экспонатов. Диорамы музея посвящены основным битвам Великой Отечественной войны.

В музейном комплексе также оборудованы Зал Памяти и Скорби, Зал исторической правды, Зал Полководцев, Зал Славы, панорама "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев", художественная галерея и четыре кинозала. На открытых площадках музея экспонируются более 300 образцов военной техники и вооружения периода Второй мировой войны и второй половины ХХ столетия.