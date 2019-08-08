МЧС рекомендует не выходить москвичам на улицу до утра 9 августа

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. МЧС по Москве рекомендует жителям города не выходить на улицу без крайней необходимости до утра 9 августа в связи с обрушившимся на город дождем и сильным ветром. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Москве.

"По прогнозам синоптиков, в период с 00 часов 09 августа 2019 до 18 часов 09 августа 2019 на всей территории Москвы ожидаются осадки в виде дождя. Наиболее интенсивное выпадение осадков (10-15 мм, местами до 20 мм) прогнозируется с 00 часов 09 августа 2019 до 04 часов утра 09 августа 2019. Порывы ветра ночью и утром составят 12-17 м/с, днем в период с 12 до 18 часов 09 августа 2019 ожидается усиление до 23 м/с. В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями Главное управление МЧС России по Москве рекомендует: по возможности переждите непогоду в капитальном строении", - сказали в пресс-службе.

Также в МЧС рекомендовали москвичам и гостям столицы не выходить гулять в парки и не укрываться от дождя под деревьями. "Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Управляя автотранспортным средством, соблюдайте скоростной режим и дистанцию", - советуют в ведомстве.