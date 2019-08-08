Депутат Чернышов не связывает нападение на него с избирательной компанией в Мосгордуму

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов считает, что нападение, которое было совершено на него в столичном районе Западное Бирюлево, не связано с избирательной кампанией в Мосгордуму. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Московского городского отделения ЛДПР Юлия Игнатенко.

"Во время встречи депутата Госдумы Бориса Чернышова с жителями Бирюлева Западное произошло нападение. Инцидент исчерпан. Парламентарий написал заявление в полицию. Завтра [в пятницу] на имя главы МВД Владимира Колокольцева будет направлен запрос об усилении мер безопасности граждан в местах массового отдыха. Сам депутат не связывает потасовку с избирательной кампанией в Мосгордуму", - сказала она.

Чернышенко - кандидат по 29-му округу, объединяющему в том числе районы Бирюлево Восточное и Западное.

Ранее помощник депутата Никита Ганжа рассказал ТАСС, что в четверг Чернышова атаковали неизвестные в Западном Бирюлеве, когда тот проводил встречу с избирателями.

Комментариями ГУ МВД по Москве ТАСС не располагает.