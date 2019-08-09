Более 30 станций метро и МЦК обновят к запуску Московских центральных диаметров

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. На более чем 30 станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК) проведут косметический ремонт к запуску движения на Московских центральных диаметрах (МЦД). Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"К запуску МЦД обновят более 30 станций метро и МЦК. Косметический ремонт проведут там, где можно будет сделать пересадку на Московские центральные диаметры", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на "Войковской" благоустроят вестибюль и подуличный переход, в том числе установят навесы и перила, отремонтируют ступени, изготовят пандусы для маломобильных пассажиров. Также к запуску МЦД на всех пересадочных станциях будет обновлена навигация, отполированы гранит и мрамор.

Ликсутов отметил, что ремонт планируется провести также на станциях "Текстильщики", "Беговая", "Тушинская", "Щукинская", "Чкаловская", "Славянский бульвар", "Курская" Арбатско-Покровской и Кольцевой линий, "Белорусская" Кольцевой линии, "Царицыно, "Фили", "Комсомольская" Сокольнической линии.

Движение по первым двум МЦД от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска будет запущено в ноябре. На момент запуска интервал движения поездов составит пять-шесть минут в час пик. На первом этапе это будет движение, совмещенное с пригородными электричками.

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий: первые два диаметра - МЦД-1 от Одинцово до Лобни и МЦД-2 от Нахабино до Подольска. Затем планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. В ходе проектирования маршруты трех последних диаметров могут быть изменены. По подсчету экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.