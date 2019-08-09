Погода в Москве нормализуется к вечеру пятницы

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Умеренная летняя погода вернется в Москву вечером пятницы. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже начиная с 15-16 часов заметен будет рост давления, давление будет приближаться к нормальному - ну, будет чуть-чуть ниже [нормального]. И уже начиная с вечера пятницы будет умеренная погода, летняя", - сказал он.

Ранее Гидромедцентр сообщал, что уровень погодной опасности в Москве повысили до оранжевого до вечера 9 августа из-за возможных сильного ветра, ливня и грозы.

Накануне вечером телеканалы впервые задействовали как систему оповещения населения об угрозе чрезвычайной ситуации - на экраны телевизоров в Москве выводилось предупреждение. Москвичей призвали быть осторожными, укрываться в капитальных зданиях, избегать деревьев и не парковаться рядом с шаткими конструкциями.