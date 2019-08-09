В московских парках пройдут лекции о профессиях для детей и взрослых

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Юные москвичи и их родители смогут прослушать лекции о различных профессиях в парках столицы. Об этом в пятницу сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Городские парки запускают серию увлекательных лекций для детей и взрослых под названием "Профессии в действии". На них расскажут об особенностях пяти профессий: дрессировщика гепардов, водолаза, сыродела, электромонтажника и эколога. Встречи пройдут в пяти зонах отдыха, подведомственных Департаменту культуры, с 11 августа по 13 октября. Всего запланировано пять лекций, их могут посетить все желающие, в том числе дети старше шести лет", - говорится в публикации.

В парке "Музеон" желающие смогут пообщаться со знаменитой дрессировщицей гепардов Дарьей Костюк, встреча пройдет в павильоне "Школа" с 17:00 до 19:00. В музее истории ВМФ в парке "Северное Тушино" 25 августа с 17:00 до 19:00 пройдет лекция водолаза Максима Дробышевского. В летнем кинотеатре парка "Фили" 15 сентября с 17:00 до 19:00 состоится встреча с экологом Кириллом Антоновым, а в саду имени Баумана 25 сентября с 19:00 до 21:00 на сцене "Ракушка" о своем ремесле расскажет сыровар Олег Сирота. Завершится цикл лекций о профессиях встречей с электромонтажником Александром Сафоновым, которая пройдет 13 октября в Таганском парке в большом зале центра творчества в 17:00.

"На этих встречах с представителями разных профессий дети и их родители смогут узнать много нового и интересного. Цель нашего проекта - вдохновить мальчишек и девчонок на поиски своего призвания. Все желающие смогут задать специалистам свои вопросы и пообщаться в неформальной обстановке", - отмечается на сайте мэра.