Гроза и сильный ветер ожидаются 9 августа в Москве

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Атмосферный фронт прошел территорию Москвы южнее, в пятницу в столице ожидаются дождь, гроза и ветер с порывами до 23 м/с. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"Согласно информации Росгидромета, атмосферный фронт прошел территорию Москвы южнее. В пятницу синоптики обещают дождь, в отдельных районах грозу, ветер 7-12 м/с, местами порывы до 17-23 м/с", - отметили в ведомстве.

Накануне вечером в оповещении жителей и гостей Москвы об угрозе чрезвычайной ситуации было задействовано даже телевидение. В 20:00 в эфире всех основных телеканалов появилось предупреждение со звуковым сопровождением.