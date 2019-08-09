{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гроза и сильный ветер ожидаются 9 августа в Москве

Согласно данным Росгидромета, атмосферный фронт прошел территорию столицы южнее
Описание
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Атмосферный фронт прошел территорию Москвы южнее, в пятницу в столице ожидаются дождь, гроза и ветер с порывами до 23 м/с. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"Согласно информации Росгидромета, атмосферный фронт прошел территорию Москвы южнее. В пятницу синоптики обещают дождь, в отдельных районах грозу, ветер 7-12 м/с, местами порывы до 17-23 м/с", - отметили в ведомстве.

Накануне вечером в оповещении жителей и гостей Москвы об угрозе чрезвычайной ситуации было задействовано даже телевидение. В 20:00 в эфире всех основных телеканалов появилось предупреждение со звуковым сопровождением.

Теги
Россия
Ситуационный центр управления дорожным движением создадут в ТиНАО в 2020 году
Сотрудники центра будут следить за дорожной ситуацией, регулировать транспортные потоки, работать с ГИБДД, ГУП "Мосгортранс", ГБУ "Автомобильные дороги"
Читать полностью