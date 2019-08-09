Ситуационный центр управления дорожным движением создадут в ТиНАО в 2020 году

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Столичные власти планируют создать ситуационный центр управления дорожным движением в Новой Москве в 2020 году. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Департамента развития новых территорий города Москвы.

"В 2020 году в ТиНАО планируется создать ситуационный центр управления дорожным движением. Сотрудники будут мониторить дорожную ситуацию, регулировать транспортные потоки, работать с ГИБДД, ГУП "Мосгортранс", ГБУ "Автомобильные дороги". Сделаем все возможное, чтобы и с ростом населения округов дороги были свободны от пробок", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

В пресс-службе уточнили, что также в ТиНАО проводится системная работа по модернизации общественного транспорта и улично-дорожной сети. В 2019 году количество автобусных маршрутов увеличилось до 158, планируется ввести еще девять маршрутов. На данный момент обустроены три выделенные полосы для движения общественного транспорта: на Киевском шоссе от МКАД до 36-го километра, на Калужском шоссе от МКАД до поворота на деревню Городище, на Варшавском шоссе от МКАД до 1-го микрорайона Щербинки.

Организовано 15 стоянок легковых такси. Обустроено шесть городских парковок закрытого типа вблизи станций метро и ж/ д станций "Кокошкино", "Внуково", "Толстопальцево", "Филатов Луг", "Прокшино" и "Коммунарка".

С 2012 года в ТиНАО построено и реконструировано 23 объекта дорожно-транспортной инфраструктуры, включая четыре путепровода через железную дорогу. Всего построено дорог общей протяженностью более 192 км. В стадии проектирования находится 32 объекта улично-дорожной сети общей протяженностью 189,6 км. К 2024 году на территории Новой Москвы будет построено и реконструировано порядка 503 км автомобильных дорог (включая 1-й пусковой комплекс ЦКАД, проходящий по территории Новой Москвы).