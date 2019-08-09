Купание на пляже "Левобережный" в Москве запрещено из-за плохого качества воды

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/, Акватория зоны отдыха "пляж Левобережный" временно закрыта для купания в связи с неудовлетворительным качеством воды. Об этом сообщается в пятницу на сайте Роспотребнадзора Москвы.

"Дано предписание ГАУК города Москвы МПК "Северное Тушино" об установке знаков о запрете купания, ограждающих конструкций до получения результатов исследования воды водоема, отвечающих санитарным нормам и правилам", - говорится в сообщении.

В настоящее время открыты для купания шесть зон отдыха: озеро "Мещерское", "Озеро Черное", "Озеро Школьное", "Серебряный бор - 2" (СЗАО), "Серебряный бор - 3" (СЗАО), Тропарево (ЮЗАО).

Согласно информации ведомства, в указанных открытых для купания зонах отдыха вода отвечает санитарным требованиям. На пляжах заменили песок, территорию обработоали от комаров и клещей. Сотрудники зон отдыха прошли необходимые медицинские осмотры.