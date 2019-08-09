Десятки деревьев повалило из-за сильного ветра в Москве, повреждены три автомобиля

Как вести себя в городе при урагане

Спасайтесь правильно. Как вести себя в городе при урагане

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Десятки деревьев оказались повалены в Москве 8 августа из-за сильного ветра, упавшие деревья повредили три автомобиля. Об этом в пятницу сообщил журналистам заммэра столицы Петр Бирюков.

"К счастью, не все прогнозы оправдались, и порывы ветра на территории Москвы достигали 17 м/с (по прогнозу синоптиков, ожидались порывы ветра до 20-25 м/с - прим. ТАСС). Осадков выпало при прогнозируемых 23 мм где-то до 14 мм. Особых нарушений и чрезвычайных ситуаций в городе не зафиксировано. Вместе с тем ночью порывами ветра были повалены 27 деревьев, три автомобиля были повреждены упавшими деревьями", - сказал он.