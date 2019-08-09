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Неизвестный повредил картину в галерее Шилова в Москве

По сообщениям источника в правоохранительных органах, злоумышленник стер некоторые элементы полотна и дорисовал новые

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Злоумышленник повредил картину "Портрет художника Суздальцева" Александра Шилова в галерее художника на Знаменке в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Картина выставлялась в галерее с 2013 года. В неустановленное пока время злоумышленник стер некоторые элементы полотна и дорисовал новые. Обнаружить это удалось не сразу. 17 июля изменения обнаружил сам Шилов. Сотрудники галереи написали заявление в полицию, начата доследственная проверка", - сказал собеседник агентства.

В галерее Шилова ТАСС подтвердили факт повреждения картины, не уточнив подробностей.

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