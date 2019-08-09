Около 10 мм осадков выпало в Москве в ночь на 9 августа

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Около 10 мм осадков выпало в столице за прошедшую ночь 9 августа, в ближайшие дни ожидаются только кратковременные дожди. Об этом ТАСС в пятницу сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

"В Москве за прошедшую ночь выпало 10 мм осадков. Сегодня в Москве еще возможны небольшие дожди, в Подмосковье может быть ветер до 18-23 м/с", - сказала она.

В субботу, 10 августа, облачно с прояснениями, небольшой дождь, 17-19 градусов, местами порывы ветра до 12-17 м/с. В воскресенье, 11 августа, ожидается переменная облачность и без осадков, днем 19-21 градус, добавила Паршина.