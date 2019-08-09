Первую смену летней школы для предпринимателей Москвы на ВДНХ посетили 100 человек

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Первую смену летней школы для заказчиков и поставщиков Москвы, которая с 6 августа работает в павильоне "Умный город" на ВДНХ, посетило 100 человек. Такое же количество участников ожидается во вторую смену, которая откроется 13 августа, сообщили в пятницу в пресс-службе столичного комплекса экономической политики.

"100 представителей столичных учреждений прошли обучение в первую смену летней школы, еще сто ждем на следующей неделе. Хотя желающих гораздо больше. Для предпринимателей запланированы три смены с 17 июля. Но уже сегодня регистрация приостановлена, так как количество регистраций более 800", - процитировали в пресс-службе главу столичного департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева.

Он добавил, что в один из дней прошла дискуссия с разработчиками единой автоматизированной информационной системы торгов (ЕАИСТ). "Заказчиками высказано огромное количество предложений, которые будут взяты на вооружение и будут учтены в ходе обновлений системы", - отметил Дегтев.

По словам вице-мэра Москвы Владимира Ефимова, которого процитировали в пресс-службе, проект летней школы был запущен в прошлом году и оказался востребованным у бизнеса. "Стремление участников рынка закупок повышать свою квалификацию понятно, особенно с учетом изменений законодательства в этой динамично развивающейся сфере. Мы рассчитываем, что подобные встречи станут традиционными", - отметил Ефимов.

Обучающие смены для столичных заказчиков и поставщиков работают на территории ВДНХ второй год подряд. Вторая смена для заказчиков пройдет 13-14 августа. Отдельные три смены обучения для компаний-поставщиков и предпринимателей начинаются с 20 августа. Среди лекторов летней школы - руководители контрактных служб столицы, представители Главного контрольного управления, УФАС по Москве, эксперты контрактной системы.

Слушателями школы смогут стать представители заказчиков столичных учреждений, а также предприниматели. Участие в мероприятии бесплатное. На занятиях лекции экспертов чередуются с обсуждениями и деловыми играми. В этом году отдельная дискуссионная панель будет посвящена теме развития ЕАИСТ.