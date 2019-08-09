Власти Москвы сообщили, что оповещение о непогоде помогло избежать травм среди населения

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Информирование жителей Москвы о прогнозируемых 8 и 9 августа сильном ветре и грозе позволило предотвратить травмирование людей. Об этом в пятницу сообщил журналистам заммэра столицы Петр Бирюков.

"Самое страшное, что было - это сильные порывы ветра. По прогнозам, <...> порывы ветра <...> местами до 23 м/с и больше. Были проведены мероприятия по информированию населения <...>, эти мероприятия и ряд других позволили сделать все необходимое, чтобы не допустить травматизма населения, не допустить травматизма детей, людей, которые оказались в местах массового пребывания, на досуговых площадках", - сказал Бирюков.

Он пояснил, что для оповещения о неблагоприятной погоде были задействованы телевидение и радио, работало оповещение населения через sms, включена звуковая информация по городу, предупреждения повторялись через каждые 30 мин в 56 местах массового пребывания.

Бирюков отметил, что в городе порывами ветра повалено более 40 деревьев, повреждено 23 автомобиля.

Заммэра добавил, что в ближайшие часы порывы ветра утихнут. "Ветер будет где-то до 21 - 22 часов с порывами местами до 17 м/с. В последующее время он будет угасать, завтра порывы ветра будут где-то в пределах 5-8 м/с. Ночью еще будут осадки, на завтрашний день в первой половине дня будут осадки небольшие - 5-7 мм", - сказал он.

Ранее Гидрометцентр сообщал о том, что уровень погодной опасности в Москве повысили до оранжевого с вечера 8 августа до вечера 9 августа из-за возможных сильного ветра, ливня и грозы. В четверг вечером телеканалы впервые задействовали как систему оповещения населения об угрозе чрезвычайной ситуации - на экранах телевизоров в Москве выводилось предупреждение о непогоде. Власти города призвали москвичей быть осторожными, укрываться в капитальных зданиях, не находиться рядом с деревьями и не парковаться у с шатких конструкций.

В новость были внесены изменения (18:29 время мск) — добавлен пятый абзац.