ЦОДД предупредил москвичей об ухудшении дорожной ситуации с 26 августа

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Автомобилисты возобновят активность на дорогах Москвы с 26 августа - после окончания сезона отпусков и в связи с подготовкой к новому учебному году. Ожидается, что в этот период дорожный трафик вырастет на 17%, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Из года в год в последнюю неделю августа мы видим увеличение количества автомобилей. Приближается учебный год, многие возвращаются из отпусков в город. Начиная с 26 августа, мы ожидаем увеличение количества автомобилей на 15-17%, в абсолютных значениях - это плюс 100-125 тыс. автомобилей", - сказал собеседник агентства.

В связи с началом подготовки к новому учебному году прогнозируются локальные затруднения у крупных торговых центров и детских магазинов. "Мы рекомендуем автомобилистам избегать в дневное и вечернее время маршрутов вблизи крупных торговых центров и детских магазинов. Например, Центрального детского мира", - добавил представитель ЦОДД.

Стабильное рабочее движение, характерное для осеннего периода, зафиксируется на дорогах столицы с 2 сентября. Водителей просят по возможности для поездок по городу пользоваться общественным транспортом и заранее планировать свой маршрут.