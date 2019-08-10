Уменьшенная копия канала имени Москвы появится на причале Северного речного вокзала

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Ручей со шлюзами и подсветкой по всей длине, повторяющий форму канала имени Москвы в уменьшенном варианте, появится на набережной напротив здания Северного речного вокзала, реконструкция которого идет в Москве. Об этом сообщил журналистам в субботу директор ГБУ "МосТрансПроект" Александр Поляков.

"На мини-копии канала дети и при желании даже взрослые смогут запускать кораблики, открывать и закрывать шлюзы, изучать структуру канала. Ручей появится в рамках реконструкции набережной, причалов и площади у основного здания Северного речного вокзала согласно концепции, которую разработали в НИИ "МосТрансПроект". Ручей повторит форму канала и будет иметь стилизованные копии настоящих шлюзов канала имени Москвы", - сказал Поляков.

Он уточнил, что территория набережной у вокзала, а также площадь у основного здания будут выполнены в едином стиле. Основная тема концепции реставрации - река. В оформлении объектов используют натуральные материалы и цвета - белый, серый и бежевый. Концепция предполагает размещение на набережной кафе, ярмарки морских блюд, павильонов для продажи сувенирной продукции, еды и напитков.

"Кафе будут иметь на кровле элементы, стилизованные под корабельные мачты. В летнее время остекление павильонов будет складываться в гармошку, образуя общее пространство", - добавил Поляков.

Для активных игр предусмотрена детская спортивно-игровая площадка со скалодромом, музыкальными инструментами, другими игровыми комплексами, а вдоль всей набережной будет оборудована велодорожка длиной 1,2 км. Для отдыха по всей длине набережной будут установлены скамейки и навесы.

Реконструкция Северного речного вокзала

Ранее руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов сообщил, что реставрационные работы в здании Северного речного вокзала планируют выполнить в течение трех лет.

Северный речной вокзал является культурным памятником и популярным у туристов транспортным объектом, куда прибывают круизные теплоходы из Санкт-Петербурга и других городов. В ходе реставрации будут полностью обновлены здание вокзала, пирс, привокзальная площадь.

Здание Северного речного вокзала построено в 1930-х годах по проекту архитекторов Алексея Рухлядева и Владимира Кринского при участии скульптора Ивана Ефимова и художника Натальи Данько. Оно является объектом культурного наследия регионального значения.