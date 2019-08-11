Более 80 детсадов и школ планируют построить в Москве в течение 3 лет

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Власти Москвы планируют в ближайшие три года построить более 80 детских садов и школ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье в эфире телеканала "Россия-1".

"В этом году мы построим около 30 детсадов и школ. И на ближайшие три года где-то еще около 80, я думаю, даже еще больше. Это большое направление строительного комплекса, адресной программы и инвесторов", - сказал градоначальник.

Он отметил, что за последние пять лет в Москве родились около 500 тыс. детей, и для них необходимо создавать новые детские сады и школы. "Мы последовательно, убедительно просим инвесторов, чтобы они не только возводили жилые районы, но и делали комфортную комплексную среду", - добавил мэр.