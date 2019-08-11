Конкурс документальных фильмов и кинопоказы пройдут на форуме "Родные тропы" в Москве

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Более 70 документальных фильмов, посвященных культуре и традициям народов многонациональной России, поборются в финале телекинофорума "Родные тропы", который пройдет в Москве с 12 по 15 августа. Об этом сообщается в воскресенье на сайте мэра и правительства столицы.

"Финалистами творческого конкурса документальных фильмов, телепрограмм и медиапроектов о национальном и историческом достоянии России стали 72 работы. Участники будут бороться за победу в семи номинациях, среди которых лучшие медиапроекты об этнокультурном достоянии родного края, о национальных особенностях архитектуры родного города, о национальном виде спорта и межнациональной дружбе, а также о народных ремеслах. Кроме того, жюри оценит лучший документальный фильм об истории родного края", - говорится в сообщении.

Всего в 2019 году на конкурс поступило 107 заявок от региональных и федеральных телекомпаний, продюсерских центров и студий, независимых авторов и режиссеров из 25 регионов России, а также из Эстонии и Казахстана.

Победителя выберут по результатам голосования на сайте форума, также на конкурсе будет работать жюри под председательством магистра игры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя. Кроме того, на форуме пройдут мастер-классы, творческие встречи, круглые столы, экскурсии по Москве, кинопоказы и обсуждение работ финалистов. Открытие мероприятия состоится 13 августа в Московском доме национальностей, а 15 августа пройдет церемония награждения победителей.