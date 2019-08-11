Более 1 тыс. человек приняли участие в забеге в честь 25-летия Рунета в Москве

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Забег в честь 25-летия Рунета прошел в Измайловском парке в Москве, участие в соревнованиях приняли свыше 1 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье организаторы мероприятия.

"Одиннадцатого августа в Измайловском парке прошел крупнейший ИТ-забег RUNIT 25. 1100 человек приняли в нем участие", - говорится в сообщении.

Организаторы предлагали участникам пробежать дистанцию в 25 км, 10 км, 5 км и 3 км, а также провели эстафету на 5 км и командные зачеты на 10 км и 25 км. Для маленьких спортсменов подготовили дистанции на 300 м и 600 м. Для участников забега также провели лекции о технологиях и поддержании здоровья.

Организаторами мероприятия выступила Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) совместно с интерактивным агентством AGIMA.