Около 240 тыс. человек приняли участие в богослужениях по случаю Курбан-байрама в Москве

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Празднование Курбан-байрама в Москве в воскресенье проходит без происшествий, в богослужениях на шести городских площадках приняли участие около 240 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

"Празднование Курбан-байрама проходит нормально, завершились богослужения, в них приняли участие порядка 240 тыс. человек. Богослужения проходили на шести площадках - это четыре мечети и площадки вокруг них и еще две площадки вне мечетей. Все прошло организованно, без каких-либо проблем", - сказал он.

Сучков отметил, что введенные в связи с религиозным праздником ограничения движения машин в городе сняты. "У нас были небольшие ограничения в местах, где проходили богослужения. Сейчас все свободно", - добавил он.

Курбан-байрам отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных.