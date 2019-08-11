Авторы садов "Цветочного джема" проведут бесплатные экскурсии для москвичей

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Экскурсии по садам фестиваля "Цветочный джем", на которых можно будет узнать о правильном уходе за растениями, пройдут в Москве в августе. Об этом сообщается в воскресенье на сайте мэра и правительства столицы.

"На фестивале "Цветочный джем" пройдут бесплатные экскурсии по садам финалистов одноименного открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна. Создатели садов - ведущие профессионалы из 11 стран мира. На экскурсиях гости узнают, как правильно ухаживать за растениями в городе, какие сады могут быть полезны детям с особенностями развития, какие цветы сейчас в моде. Об этом расскажут сами авторы проектов-финалистов и кураторы конкурса", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего подготовлено шесть маршрутов, каждая прогулка рассчитана на два - два с половиной часа. Экскурсии пройдут 12, 14, 16, 18, 20 и 22 августа. В частности, гостям расскажут про сад "Гравитация" возле метро Добрынинская", который по форме напоминает яблоко, о композиции "Звуки города" перед входом в парк Горького, который разместился на площади 600 кв. м и является самым большим садом фестиваля.

Открытый международный конкурс-фестиваль городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" проходит в столице в третий раз. Он стартовал 20 июня: с этого дня москвичи и туристы могут любоваться 42 садами, созданными для этого праздника ведущими ландшафтными дизайнерами из 11 стран мира.