Остановка поездов МЖД в сторону области возобновлена на платформе Черное

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Остановка электричек Горьковского направления МЖД, следующих из Москвы в сторону области, возобновлена на платформе Черное. Об этом в понедельник сообщается в официальном Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"На платформе Черное в сторону области возобновлена остановка электричек", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что поезда временно не останавливаются на платформе Черное Горьковского направления МЖД из-за того, что в ночь на воскресенье она была повреждена.