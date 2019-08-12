Еще 20 беспилотных автомобилей начали тестировать на дорогах Москвы

"На прошлой неделе сертификацию, необходимую для того, чтобы выпустить беспилотники на дороги, прошло еще 20 машин. Они вышли на улицы города. В Москве все машины ездят с инженером за рулем, как этого требует текущее законодательство. Но едут они сами, инженер следит за безопасностью и помогает, если требуется", - сказал собеседник агентства.

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Еще 20 беспилотных автомобилей "Яндекса" вышло для тестирования на дороги Москвы. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе компании.

Он отметил, что если беспилотник попадает в ситуацию, в которой не знает что делать, инженер берет управление на себя. "Такие ситуации пока случаются: например, чтобы объехать машину, заблокировавшую полосу, надо пересечь сплошную. Беспилотник не может это сделать, так как не может нарушать правила. Тогда инженер берет руль в руки и объезжает сам", - пояснил представитель пресс-службы.

По его словам, в июне текущего года были сертифицированы первые пять таких машин. До этого беспилотники на улицах города водили люди, чтобы машины, оборудованные сенсорами, собирали необходимые данные. "Мы думаем, что переход к беспилотному режиму будет поэтапным процессом, это зависит не от машин - у них одинаковые алгоритмы, а от [законодательного] регулирования. Думаем, что полностью беспилотные машины без инженера, например, такси, будут появляться в каких-то районах, и постепенно эти районы будут расширяться. Также мы думаем, что технология будет готова, то есть она будет возить лучше человека, через три-четыре года, то есть через три-четыре года это может стать массовым продуктом", - добавили в пресс-службе.

Ранее сооснователь "Яндекса" и руководитель группы компаний Аркадий Волож сообщил, что компания планирует выпустить на дороги публичного пользования в 2019 году порядка 100 беспилотных автомобилей.

В ноябре 2018 года глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал указ о начале тестовых испытаний беспилотников на дорогах общего пользования Москвы и Татарстана. Эксперимент по опытной эксплуатации беспилотников продлится до 1 марта 2022 года. По его итогам будет собрана большая правительственная комиссия, которая определит требования к эксплуатации беспилотных автомобилей, а также выработает необходимые для отрасли стандарты.