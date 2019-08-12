Допустимая концентрация сероводорода была превышена в четыре раза на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Автоматические станции Мосэкомониторинга зафиксировали четырехкратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода утром в понедельник в Москве в районе Кожухово, следует из данных на сайте учреждения. Норма установлена по порогу, при котором человек начинает ощущать запах этого газа.

Так, станция на улице Лухмановская в столичном Кожухово зафиксировала почти 4,4 ПДК в 8:00 12 августа. После 9:00 концентрация сероводорода начала понижаться и сейчас составляет 1,65 ПДК.

Первой превышение концентрации этого неприятно пахнущего газа в ночь на 12 августа зафиксировала станция в Марьино: в 3:00 уровень сероводорода, по ее данным, составлял 1,95 ПДК. Затем пик в 1 ПДК зарегистрировали в районе Гурьевского проезда в 5:00, после - в Новокосино на Салтыковской улице - почти 1,4 ПДК в 7:00. А в 8:00 превышение зафиксировала станция в Жулебино 1,6 ПДК.

Согласно данным Гидрометцентра России, скорость ветра в Москве примерно в 21:00 11 августа упала до нуля, и штиль сохранился как минимум до 8:00 утра 12 августа. Ранее в Мосэкомониторинге объясняли, что отсутствие ветра ухудшает условия рассеивания вредных веществ в атмосфере города, провоцируя скачки их концентрации.

Также в ведомстве поясняли, что превышение ПДК по сероводороду менее 18-кратного безвредно для здоровья человека и доставляет только дискомфорт из-за неприятного запаха.