Зеленоград благоустроят на средства от платных парковок в 2019 году

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Средства, собранные от платных парковок в 2019 году, будут направлены, в частности, на благоустройство дворов в городском округе Зеленоград в Москве. Там появятся обновленные детские площадки и зоны для отдыха, новые деревья и парковочные карманы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства".

"В 2019 году в Зеленоградском административном округе Москвы на деньги, полученные от платных парковок, проведут благоустройство более 30 дворов. Работы запланированы во всех районах округа: Крюково, Матушкино, Савелки, Силино и Старое Крюково", - сказал представитель пресс-службы.

На средства от платных парковок отреставрируют детские и спортивные площадки, установят ограждения, обустроят парковочные места и пешеходные переходы, а также отремонтируют асфальт. Подробнее о запланированных работах можно прочитать на сайте префектуры округа в разделе "Благоустройство на средства от платных парковок".

По данным пресс-службы, в 2019 году на благоустройство дворовых территорий Москвы было направлено около 4,5 млрд рублей, собранных с платных парковок. Все деньги распределяются между префектурами и тратятся на реализацию одобренных жителями проектов благоустройства. Выбрать понравившийся проект можно на портале "Активный гражданин" или обратившись к муниципальным депутатам.

Платные парковки появились в Москве 1 ноября 2012 года. В настоящее время платная парковка действует в Москве более чем на тысяче улиц, обустроено более 80 тыс. парковочных мест. Стоимость одного часа парковки варьируется от 40 до 380 рублей.