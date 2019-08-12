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"Мосгаз" обновил системы газоснабжения более 40 тыс. квартир с 2017 года

До конца 2019 года планируется обновить системы газоснабжения в 152 домах

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Обновленные системы газоснабжения с 2017 года в рамках программы капремонта получили жители более 40 тыс. московских квартир, сообщила в понедельник пресс-служба компании "Мосгаз".

"В рамках региональной программы капремонта специалистами АО "Мосгаз" за два года обновлены системы газоснабжения в 370 столичных домах, еще 152 запланированы до конца года. В ходе комплексных работ заменено свыше 150 тыс. м газопровода. Жители более 40 тыс. московских квартир получили обновленные высоконадежные системы газоснабжения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего обновлено домов в Восточном административном округе - 89. В центре города обновлены системы в 57 домах.

В сообщении отмечается, что специалисты "Мосгаза" устанавливают современные краны с тремя степенями защиты, что надежно обеспечивает пожарную безопасность и защиту от "блуждающих" токов на долгие годы. "Одновременно специалисты газового хозяйства Москвы проводят ревизию газовых приборов в квартирах. Такой подход позволяет обеспечить безопасность и надежность всей системы газораспределения в каждом многоквартирном доме", - говорится в сообщении.

Программа капитального ремонта общего имущества рассчитана на 2015-2044 годы, при этом замена внутридомовых систем газоснабжения ведется с лета 2017 года. Замене подлежат внутридомовые газовые сети, срок эксплуатации которых превысил 30 лет.

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