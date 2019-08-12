Движение по набережным Москвы-реки ограничат 18 августа из-за проведения полумарафона

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Автомобильное движение по набережным Москвы-реки и нескольким улицам будет ограничено 18 августа в связи с проведением полумарафона "Лужники". Об этом сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

По данным ЦОДД, самое длительное ограничение будет действовать с 6:30 до 13:00 на ул. Лужники. Фрунзенская набережная будет закрыта с 7:00 до 12:30. Лужнецкую набережную перекроют с 7:30 до 13:00, а Пречистенскую - с 7:30 до 11:40. Москворецкая ул. и Большой Москворецкий мост будут недоступны с 7:30 до 11:30, Кремлевская набережная - с 7:40 до 11:40.

Кроме того, изменения затронут ул. Балчуг (с 7:30 до 11:10), Раушскую набережную (с 7:50 до 11:20), Космодамианскую и Шлюзовую набережные (с 7:50 до 11:00), Софийскую набережную и Фалеевский переулок (с 7:50 до 11:45), Болотную ул. и пл. Васильевский Спуск (с 7:50 до 12:00).

Московский полумарафон является крупнейшим полумарафоном России. Маршрут проходит в один круг по набережным столицы: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Раушской и Космодамианской и другим.