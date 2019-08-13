Более 3 млн поездок совершили в московском велопрокате за половину сезона

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Более 3 млн поездок совершили москвичи и гости столицы на городских велосипедах за половину сезона. Это на полмиллиона поездок больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"За половину сезона пользователи совершили почти 3,3 млн поездок на городских велосипедах. Это почти на 700 тыс. больше, чем в апреле-июле годом ранее. За шесть лет велопрокат стал полноценной частью транспортной системы города. Всего с запуска проекта в 2013 году горожане брали велосипеды 12,5 млн раз", - сказал собеседник агентства.

По его словам, востребованность сервиса растет из-за увеличения числа велосипедов и станций проката. В 2013 году, когда заработала система велопроката "Велобайк", было 79 точек с 550 велосипедами. Сегодня горожанам доступно уже 530 станций и более 5 тыс. велосипедов в разных районах города - рост почти в десять раз.

"Такой динамики нет ни в одном городе мира. Прокат удобен для хордовых поездок - между станциями метро на соседних линиях, а также как транспорт первой и последней мили. Поэтому все больше москвичей берут городские велосипеды не только для прогулок, а, например, чтобы проехать часть пути до работы или до дома. Пункты проката появляются вблизи станций метро и МЦК, рядом с парками, а также в отдаленных районах города, где у жителей есть потребность в удобном и экологичном транспорте - мы с удовольствием принимаем предложения жителей по открытию новых станций", - заключил заммэра.