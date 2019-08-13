Сервисы для наблюдателей представят на тесте системы онлайн-выборов в Москве 21 августа

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Полноценный интерфейс наблюдателей, который будет использоваться при электронном голосовании 8 сентября в Москве, впервые представят на третьем тестировании системы онлайн-выборов в 21 августа. Об этом сообщил ТАСС во вторник заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

"Каждое тестирование включает множество новых доработок, которые мы внедряем по результатам заседаний технической рабочей группы, и третье тестирование не будет исключением. Мы первый раз протестируем одновременную работу трех электронных участковых избиркомов (УИК), а также приобретут свое финальное представление такие инструменты для наблюдателей как статистика на электронном УИК... Также обновится интерфейс председателя УИК, будут подключены автоматизированные процедуры расшифровки и подсчета голосов. Будет еще много технологических новинок, но они все связаны с повышением устойчивости и подключению резервных, дублирующих систем", - сказал Костырко.

Ранее были проведены два тестирования системы электронного голосования в Москве - 11 и 23 июля. Проверка системы прошла успешно, без функциональных сбоев. Костырко отметил, что попытки взломать систему были зафиксированы на обоих тестированиях, общее количество которых "сложно оценить". При этом специалисты выделяют типы воздействия на систему, которые обобщили и опубликовали для тестирования хакерами, сгруппировав их в пять сценариев.

"Сценарий первый - не обладающий активным избирательным правом гражданин должен обойти проверки и попасть на форму предзаписи. Сценарий № 2 - попробовать через форму записать множество граждан, либо сделать форму недоступной для любого гражданина. Третий сценарий - получить доступ к бюллетеню в обход проверки по реестру избирателей. Четвертый - дать неограниченное количество попыток голосования с целью, определяемыми самим тестировщиком, т. е. вбросить лишние бюллетени. Пятый сценарий - взлом шифра бюллетеня", - сказал Костырко.

Он добавил, что разработчики системы электронного голосования решили проблему, которая возникала ранее при заполнении избирателем графы "пол": служба технической поддержки просто предзаполнила это поле в личных кабинетах на основании введенных паспортных данных.

"Граждане не обращали внимание на эту графу, но без нее не работает сервис валидации данных в пенсионном фонде России, который подтверждает правильность связки ФИО и дата рождения и базы СНИЛС, поэтому когда пытались отправить данные на проверку, видели, что не все поля заполнены и не находили, какое поле надо заполнить", - пояснил Костырко.

Тестирование системы онлайн-выборов

Порядка 1,6 тыс. заявок на участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму седьмого созыва принято на официальном сайте мэра Москвы с 24 июля. Принять участие в онлайн-выборах смогут москвичи, зарегистрированные по месту жительства в одном из трех избирательных округов: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Все избиратели, подавшие заявки на участие в онлайн-выборах 8 сентября, смогут протестировать систему голосования 21 августа, для этого повторно регистрироваться не нужно.

Участие в электронном голосовании и тестировании системы принимают москвичи старше 18 лет, у которых есть личный кабинет на портале mos.ru. В нем должны быть указаны паспортные данные, адрес, СНИЛС, номер мобильного телефона и адрес регистрации в Москве в одном из трех избирательных округов. Учетную запись следует подтвердить - это можно сделать в любом центре "Мои документы". При себе нужно иметь паспорт и данные СНИЛС.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.