Дневники, рюкзаки и школьные тетради начнут продавать в московском метро к 1 сентября

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Дневники, рюкзаки, пеналы и школьные тетради начнут продавать в московском метрополитене к 1 сентября. Об этом ТАСС сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Специально к 1 сентября в продаже появятся новинки. Это школьные тетради и дневники, закладки для книг, наборы пластилина и простых карандашей, пеналы и акварельные краски. Впервые в магазинах метрополитена - детские школьные рюкзаки и ланчбоксы", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, с 15 августа по 15 сентября метрополитен устроит распродажу сувениров, в эти дни товары можно будет приобрести со скидкой до 60%.

"В списке акционных товаров в основном канцелярские принадлежности для школьников и студентов. Это простые карандаши, шариковые ручки, наборы фломастеров, блокноты, раскраски, а также рюкзаки для обуви. Дизайн ярких ручек выдержан в цветах линий московского метро, на карандашах указаны названия станций и глубина их заложения, на обложках блокнотов изображена карта метро", - добавил Ликсутов.

Купить товары со скидкой и новинки можно в сувенирных магазинах на "Маяковской" и "Трубной", а также в витринах, расположенных на стойках "Живое общение".