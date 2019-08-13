Дни джаза и мюзиклов пройдут в Москве в рамках фестиваля "Цветочный джем"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Программа мероприятий фестиваля "Цветочный джем" в Москве откроется 23 августа и завершится 8 сентября. В эти даты в столице пройдут дни кукольных театров, мюзиклов и джаза, сообщается во вторник на портале мэра и правительства столицы.

"Кулинарные мастер-классы, спектакли, лекции по ландшафтному дизайну и концерты организуют в рамках фестиваля "Цветочный джем". Они пройдут с 23 августа по 8 сентября. Все мероприятия бесплатны <…> Программа в некоторые дни будет посвящена особым темам: 24 и 25 августа пройдут дни кукольных театров, 30 августа - день джаза, 6 и 7 сентября - дни Англии и Германии, 7 и 8 сентября - дни мюзиклов. Кроме того, необычную программу подготовили к 1 сентября", - говорится в сообщении.

Фестивальные площадки будут расположены на площади Революции, в Камергерском переулке, на Новом Арбате, Тверском бульваре, на Профсоюзной и других улицах.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по приготовлению варенья, джемов, выпечки, а также ухи из щуки и пирогов с мясом и грибами. Гостей научат готовить традиционные английские и немецкие блюда (ягодный крендель, желе из шиповника), создавать панно в стиле поп-арт и лепить из глины. Во время мастер-классов будут идти лекции, например, о картинах "Вид Одессы в лунную ночь" Ивана Айвазовского или "Девочка с персиками" Валентина Серова.

Мюзиклы и крокет

На площадках фестиваля можно будет поиграть в крокет, настольный футбол или боулинг, посмотреть кулинарные битвы, расписать сумку или футболку и поучаствовать в интерактивных шоу.

Каждую субботу и воскресенье на площадках фестиваля будут показывать мюзиклы. На Матвеевской улице 24 августа можно будет посмотреть музыкальную постановку про героев повести Астрид Линдгрен Малыша и Карлсона, 1 августа на площади Революции покажут мюзикл "Дюймовочка", а на Сиреневом бульваре в Троицке - "Лукоморье.

Открытый международный конкурс-фестиваль городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" проходит в столице в третий раз. Он стартовал 20 июня: москвичи и туристы могут любоваться 42 садами, созданными для этого праздника ведущими ландшафтными дизайнерами из 11 стран мира.