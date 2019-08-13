Хоровод-флешмоб в честь 80-летия ВДНХ пройдет 15 августа в Москве

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Акция "Хоровод мира" пройдет на ВДНХ 15 августа в честь юбилея выставки. Участники возьмутся за руки и образуют цифру 80, сообщила во вторник пресс-служба ВДНХ.

"Пятнадцатого августа ВДНХ присоединится к акции "Хоровод мира", которая проходит в 120 городах России и мира. Взявшись за руки, участники хоровода образуют цифру 80 - в честь 80-летия ВДНХ. Принять участие в акции смогут все желающие, вход свободный", - говорится в сообщении.

Хоровод будет организован на площади возле фонтана "Дружба народов" под песню из фильма "Свинарка и пастух". После флешмоба гостей ждут хороводы и игры, народные песни и танцы под живую музыку.

Акция "Хоровод мира" в этом году пройдет уже третий раз. Ее миссия - объединить людей разных национальностей, вероисповеданий и культур.

В 2019 году главная выставка страны отмечает 80-летний юбилей. Торжества начались в мае с запуском отреставрированных фонтанов "Каменный цветок" и "Дружба народов". Все лето на территории проходят праздничные концерты и выставки, после реставрации открылись арка главного входа, павильоны № 13 "Здравоохранение" и № 58 "Земледелие".