"Аэроэкспресс" запустит автобусы до аэропорта Шереметьево 15 и 16 августа

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. "Аэроэкспресс" запустит компенсационные автобусы между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево 15 и 16 августа в связи с отменой некоторых рейсов из-за плановых ремонтных работ на железнодорожных путях, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"15 и 16 августа добраться от Белорусского вокзала до аэропорта Шереметьево и обратно можно будет также на автобусах. Стоимость проезда составит 300 рублей. Маршрут автобусов пройдет по платной трассе без промежуточных остановок, время в пути составит порядка 40 минут", - говорится в сообщении.

Уточняется, что автобусы будут отправляться до аэропорта с интервалом 10 минут от площади Тверская Застава перед зданием Белорусского вокзала с 9:30 мск до 16:00 мск, из аэропорта Шереметьево - с 10:30 мск до 16:40 мск с площадки за зданием терминала "Аэроэкспресс".

В пресс-службе уточнили, что с 7 до 16 августа изменено расписание аэроэкспрессов на участке Белорусский вокзал - Окружная - Аэропорт Шереметьево. Отменены все рейсы с Белорусского вокзала до аэропорта с 9:00 до 16:30, кроме рейсов в 9:00, 10:00, 11:29, 11:53, 13:43, 15:11, 16:30. Из Шереметьево до 10:00 мск поезда будут идти по основному расписанию, далее они будут отправляться в 10:56, 12:25, 12:54, 14:35, 16:23, 17:30, а затем - по графику.

Кроме того, как отметили в пресс-службе, в связи с плановым ремонтом на железной дороге в августе произойдет ряд изменений в расписании "Аэроэкспрессов" между Павелецким вокзалом и аэропортом Домодедово, а также между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково. На Внуковском направлении в ночь с 16 на 17 и с 17 на 18 августа будут отменены поезда отправлением в 23:00, 0:00, 6:00, 7:00, 8:00 в обе стороны. В ночь с 18 на 19 августа произойдет отмена рейсов в 21:00, 22:00, 23:00, 0:00 и 6:00 также в обе стороны. В направлении Домодедово аэроэкспрессы проследуют с незначительными изменениями в расписании.