Прорыв в сетях на Раушской набережной в Москве произошел при плановых работах

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором столб воды бьет из асфальта на проезжей части набережной в районе станции метро "Новокузнецкая".

МОСКВА, 13 августа. Прорыв в сетях на Раушской набережной в центре Москвы произошел во время плановых гидравлических испытаний. Об этом сообщил ТАСС во вторник сотрудник пресс-службы МОЭК.

"По адресу Раушская наб. 32, проходят гидравлические испытания в рамках плановых работ по подготовке к ОЗП. Участок выведен из эксплуатации вчера, 12 августа", - сказал собеседник. По его словам, это было необходимо для охлаждения теплоносителя, после того, как он остыл, "было начато постепенное увеличение давления".

"В результате выявлено технологическое нарушение на сетях. После этого давление снижено", - сказал представитель МОЭК, добавив, что вода в месте прорыва больше на поверхность не выходит.

Он уточнил, что на место прорыва оперативно прибыли две ремонтные бригады, оно огорожено, сети перекрыты, ведутся работы по ликвидации технологического нарушения. Пострадавших нет. Дорожное покрытие не повреждено.