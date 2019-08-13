Фестиваль ландшафтного дизайна "Сады и люди" пройдет на ВДНХ с 15 по 25 августа

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Ежегодный VI фестиваль ландшафтного искусства "Сады и люди" пройдет на ВДНХ с 15 по 25 августа. Сады ландшафтных дизайнеров будут представлены в пяти номинациях, сообщила во вторник пресс-служба АО "ВДНХ".

"С 15 по 25 августа на ВДНХ пройдет VI ежегодный фестиваль ландшафтного искусства "Сады и люди", который соберет ландшафтных дизайнеров, питомниководов и других профессионалов зеленого рынка России и мира. В этом году тема конкурса - "Пятый элемент". Сады лучших ландшафтных дизайнеров будут представлены в пяти номинациях: "Большой сад", "Малый сад", "Учитель и ученик", "Ландшафтный арт-объект", "Сады начинающих". А оценивать работу мастеров будет жюри, которое возглавит член Общества садовых дизайнеров Великобритании и Федерации ландшафтных дизайнеров Франции Джеймс Бассон", - говорится в сообщении.

Также на фестивале проведут тренинги и мастер-классы по вертикальному и контейнерному озеленению, расскажут о том, что такое "зеленые комнаты", и о современных садовых инструментах и садовой моде. Юные посетители мероприятия смогут посадить растения на детском огороде, высадить и декорировать свой сад, совершить ботаническую прогулку.

Кроме того, гостям расскажут о современных технологиях выращивания овощей и пряных трав в условиях балкона или городского палисадника. "Пять дней на фестивале будет работать "Зеленый лекторий", в котором выступят лучшие специалисты в различных областях знаний, связанных с садоводством и ландшафтной архитектурой", - поясняется в сообщении.